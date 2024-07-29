Путін намагається підштовхнути Захід до вимушеного стримування, – ISW

Російський диктатор Володимир Путін використовує тактику залякування та погроз ядерною зброєю для стримування Заходу та впливу на ухвалення рішень у його країнах.

Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, аналітики проаналізували заяву Путіна під час військово-морського параду у Санкт-Петербурзі.

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Про яку заяву мова

Путін заявив, що якщо США у 2026 році розмістять ракетні системи великої дальності в Німеччині, то час польоту до російських промислових і оборонних об'єктів становитиме близько 10 хвилин.

Диктатор пообіцяв вжити "дзеркальних заходів" та вивести Росію з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Путін помилково намагається представити розгортання Росією заборонених Договором про РСМД ракет, ймовірно, як частину його постійних зусиль, спрямованих на використання брязкання ядерними шаблями, щоб підштовхнути Захід до вимушеного стримування,

– йдеться у звіті.

Розміщення ракет: головне

США та Німеччина з 2026 року США планують розпочати "епізодичне розгортання" на території Німеччини вогневих засобів великої дальності, зокрема Стандартної ракети 6 (SM-6) і наземних ударних ракет "Томагавк".

Також США розгонули ракетні системи середньої дальності "Тайфун" (Typhon Mid-Range Capability, MRC) в Данії та на Філіппінах у рамках нещодавніх спільних навчань.

. Натомість диктатор Володимир Путін під час візиту до КНДР підписав Договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яке передбачає, що Росія та КНДР негайно нададуть одна одній допомогу, якщо одна зі сторін зазнає нападу та опиниться у стані війни.