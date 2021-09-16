Путін записав звернення і вмовляв росіян прийти на вибори до Держдуми

16 вересня 2021 , 11:27
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Джерело:

сайт президента Росії

Володимир Путін записав відеозвернення, у якому вмовляє росіян прийти на вибори до Держдуми. Президент країни-агресора заявив, що це – найважливіша подія для росіян.

Путін закликав людей прийти на виборчі дільниці або проголосувати дистанційно. Російський президент заявив, що найвищий сенс виборів – це, перш за все, вияв волі російського народу як головного джерела влади.

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Прошу вас взяти участь у прийдешньому голосуванні,
– заявив Путін.

Росіяни не хочуть голосувати

  • За даними Всеросійського центру громадської думки, голосувати під час виборів збираються менше 25% населення Росії. Це найменший показник за 17 років.
  • Своє небажання голосувати люди пояснюють зайнятістю; думкою, що політикою повинні займатися тільки професіонали та довірою президенту. Окрім того, деякі люди впевнені: їхня участь у політиці нічого не змінить. 
  • Тим часом Росія проводить масову примусову паспортизацію на території окупованого Донбасу. Бойовики змушують людей брати участь у виборах
  • Україна звернеться до світової спільноти, щоб країни не визнали цих виборів.
Автор: Мар'яна Бекало