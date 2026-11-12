Путін запропонував організувати гуманітарну місію з Костянтинівки за досвідом Олешок, – ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін виступив з ініціативою щодо проведення гуманітарної місії в Костянтинівці на Донеччині. Водночас він зробив низку заяв про ситуацію в місті та назвав умови, за яких нібито готовий забезпечити її проведення.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву Путіна. Зокрема, відповідну інформацію поширило РИА Новости.

Що Путін заявив про Костянтинівку?

Володимир Путін стверджує, що російська армія наразі нібито контролює Костянтинівку та нібито готова забезпечити безпеку гуманітарної місії в місті.

За його словами, російським військам знадобиться п'ять діб для розмінування території поблизу Костянтинівки. Водночас він заявив, що українська сторона також має забезпечити безпеку, якщо вважає місто підконтрольним собі.

А якщо Київ вважає, що контролює Костянтинівку, то нехай сам забезпечує безпеку зі свого боку,

– заявив російський диктатор.

Путін запропонував доручити омбудсменам України та Росії опрацювати питання організації гуманітарної місії.

Як приклад він навів нещодавню гуманітарну операцію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Російський диктатор назвав її "добрим прикладом" співпраці двох країн і запропонував використати цей досвід у Костянтинівці.

Крім того, Путін запропонував запросити до участі в гуманітарній місії іноземних журналістів, зокрема представників американських ЗМІ.

За твердженням російського диктатора, у Костянтинівці наразі залишаються близько 400 – 500 мирних жителів.

Яка ситуація поблизу Костянтинівки?

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), 10 та 11 листопада російські війська атакували на захід і південний захід від Костянтинівки, однак просунутися вперед їм не вдалося. Як писав 24 Канал, окупанти намагаються наступати в напрямку Костянтинівки та Дружківки з півдня й південного заходу.

Водночас, за даними ISW, росіяни використали гуманітарне перемир'я в Олешках на Херсонщині для повернення втрачених позицій. Окупанти також перекинули туди додаткове озброєння та облаштували нові позиції для операторів безпілотників.