"Пацани гинули, щоб під амерів прогнутись": росіяни шоковані пропозицією Путіна США щодо металів

Російський диктатор Владімір Путін 24 лютого заявив, що не проти співпраці зі США щодо російських рідкісноземельних металів. Однак, схоже, цю ідею не оцінили самі росіяни – скаржаться, що "пацани гинули, щоб під амерів прогнутись".

Користувачі активно коментують заяву свого президента, зазначаючи, що не за те воювали. Люди шоковані, що ще вчора Штати були ворогом, а тепер стали "партнером", передає 24 Канал.

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"Щось не зрозумів – уже друзі із Заходом?"

Напередодні Путін заявив, що готовий запропонувати російські ресурси "зацікавленим партнерам".

Диктатор навіть доручив налагодити повний цикл видобутку та переробку рідкоземів, щоб зробити із них "готові високотехнологічні товари з високою вартістю".

Окрім того, президент країни-терористки ще й взявся вихвалятися, що Росія має їх більше, аніж Україна.

Після цього серед росіян здійнялася хвиля обурення у телеграм-каналах. Кажуть, "кому війна, а кому партнери".

"Вже бачу, як бійці сво завтра біжать в атаку за рідкісноземельні метали битися", – пише один із росіян.

Інші запропонували Путіну "стати раком" перед США.

Раком ще перед амерами стань, щоб було зрозуміло, на чиїй ти стороні, як зробив ти, коли цілував Коран, показуючи прихильність ісламу та мігрантам, а не російському народу. Наші хлопці воювали, щоб ти землі Донбасу амерам здав для видобутку копалин?

– пишуть вони.

Реакція росіян на пропозицію Путіна Штатам / Скриншоти 24 Каналу

Росіяни бідкаються, що роздача російських надр за "хрумкі купюри" триває, як зазвичай, зазначаючи, що "війна війною, а бізнес – святе".

"Ну все, не дарма хлопці гинули, завдання сво виконані, час цілувати в ясна братиків-америкосів і євреїв. Я думаю, що завтра вже треба подавати заявку в НАТО", – пише ще один росіянин.

А інший не зрозумів, коли у Росії так потепліли відносини зі США.

Щось не зрозумів – уже друзі із Заходом?

– задається питанням він.

Раніше у РНБО відреагували на пропозиції Путіна Трампу. Там зауважили, що диктатор розпродує російські ресурси, бо все інше втратив через провал у війні проти України.