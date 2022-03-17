Путін завжди програватиме українцям, – Клімкін

Володимир Путін досі не зрозумів, що його план щодо захоплення України є нереалістичним. Він завжди програватиме українцям, адже вони цінують гідність і свободу.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі 24 каналу.

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"Путін намагатиметься зробити так, щоб України як такої не було. Те, чого він хоче, це – демілітаризація, потім дестабілізація, федералізація і врешті-решт деукраїнізація", – зауважив ексглава МЗС.

Однак очільник Кремля досі не зрозумів, що його задум ніколи не справдиться. Він насамперед намагатиметься вести переговори з Вашингтном, адже вважає, що головне – це домовленість зі США.

Ми з вами знаємо, що цей план ніколи не спрацює, оскільки він (Путін – 24 канал) може воювати з Україною, але завжди програє українцям, адже ми – люди, які цінують гідність і свободу,

– додав Клімкін.

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