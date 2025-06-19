Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але назвав одне "але"

Глава Кремля Владімір Путін заявив, що готовий до переговорів з Володимиром Зеленським. Проте російський диктатор вкотре відмовляється визнавати чинного президента України легітимним для підписання угод.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Путіна під час зустрічі з представниками світових інформагентств, що поширюють російські ЗМІ.

Дивіться також Путіну поставили єдине гостре питання – про вбивство людей у Києві: той навіть втратив голос

Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським

Під час свого виступу очільник Кремля заявив, що Росія нібито не відкидає можливості мирних переговорів і він нібито особисто "готовий зустрічатися з усіма", зокрема і з Володимиром Зеленським.

Проте глава країни-агресорки Росії вкотре заявив, що Зеленський, на його думку, нібито не має законних повноважень для підписання міжнародних документів.

Нам все одно, хто веде переговори, я навіть готовий зустрічатися. Але коли буде завершальний етап… підпис повинен стояти легітимної влади,

– заявив Путін.

Російський диктатор в своїй заяві послався на нібито положення Конституції України, де нібито написано, що повноваження президента Зеленського вже закінчилися.

Також Путін заявив, що Україна нібито є "президенсько-парламенською республікою", у якій "всі органи влади формуються президентом", що, на його думку, автоматично ставить під сумнів легітимність усієї української влади.