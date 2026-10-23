Путін назвав нову мету перемовин між Україною, Росією й США

Диктатор Путін заявив про готовність відновити тристоронні переговори з Україною та США. За його словами, Вашингтон запропонував обговорити не лише закінчення війни в Україні, а й "нову архітектуру безпеки в Європі".

Про це він розповів російським ЗМІ.

Що сказав Путін

Згідно із заявою Путіна, відповідну ініціативу висловив спецпредставник президента США Стів Віткофф під час зустрічі в Санкт-Петербурзі. Ідеться про обговорення безпекових умов після підписання остаточної мирної угоди, а не тимчасового призупинення бойових дій.

Ми домовилися зі США про те, що готові відновити наші тристоронні контакти. Метою цих переговорів буде обговорення питання забезпечення безпеки України та Росії після виходу на мирні угоди, причому в остаточному варіанті, а не в результаті призупинення бойових дій на якийсь короткий проміжок часу. Ми готові відновити ці контакти для досягнення цієї мети,

– заявив Путін.

Він також додав, що американська сторона звернула увагу на необхідність ширшої дискусії щодо загальноєвропейської безпекової системи. Водночас у Кремлі раніше зазначили, що передані американські пропозиції стосовно завершення війни не повністю задовольняють вимоги Москви.

Оцінюючи перспективи відносин з Україною, Путін знову висловив пропагандистські тези про "єдиний народ" та заявив, що Росія не планує йти на компроміси щодо своїх початкових вимог. Він продовжив стверджувати, що Москва має намір досягти всіх цілей військової агресії.

Російський очільник наголосив, що в будь-якому разі Росія збирається цього досягти.