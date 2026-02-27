Путін сам визнав поразку Росії: коли та як очільник Кремля про це сказав

У Кремлі знову заявили, що так звана "спецоперація" триватиме, бо Росія нібито не досягла всіх поставлених цілей. Водночас сам Володимир Путін зробив формулювання, яке викликало зовсім інші висновки.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу пояснив, чому слова очільника Кремля можна трактувати як фактичне визнання поразки. За його словами, ключ криється у військовій термінології, яку використав Путін.

Що саме Путін назвав "стратегічною перемогою"?

Коментуючи заяви Кремля про продовження так званої операції та "недосягнуті цілі", Братчук звернув увагу на одну показову деталь у виступі Путіна. Очільник Росії, оцінюючи перебіг війни, наголосив, що його держава нібито не зазнала поразки на стратегічному рівні. Саме це формулювання, за словами речника, є принциповим.

Він говорить про відсутність поразки Росії на стратегічному рівні,

– зазначив він.

Братчук пояснив, що у військовій термінології існує чітка градація рівнів: тактичний, оперативно-тактичний і стратегічний. Коли акцент робиться лише на стратегічному вимірі, це автоматично залишає простір для запитань щодо двох інших. І саме тут, на його думку, приховане непряме визнання невдач.

Якщо ми трохи розуміємо військову термінологію, то знаємо: є тактика, є оперативно-тактичний рівень, а вже потім стратегія. Тоді виходить, що в тактичному й оперативному плані росіяни фактично визнають свою поразку,

– додав Братчук.

За його словами, таке формулювання навряд чи було випадковим. Воно з'явилося на тлі ситуації, коли на полі бою Росія не може продемонструвати результат, який дозволив би їй говорити про переконливі здобутки.

Росія більше не говорить про "денацифікацію"

Братчук звернув увагу, що з російського інформаційного простору фактично зникли початкові цілі вторгнення. За його словами, про так звану "денацифікацію" чи "демілітаризацію" України нині майже не згадують навіть у пропагандистських ефірах. Це свідчить про те, що самі формулювання втратили будь-який практичний зміст.

Про це навіть не говорять. І, думаю, найближчим часом теж не будуть говорити,

– зазначив він.

Братчук пояснив, що російська пропаганда постійно змінює акценти залежно від ситуації на фронті. Коли заявлені цілі не досягаються, їх просто прибирають з публічної риторики. У результаті навіть самі російські спікери плутаються у формулюваннях.

На сьогодні вони вже й самі не пам'ятають, які цілі ставили. Вони заплуталися, про що треба говорити,

– додав він.

За його словами, це ще один непрямий сигнал про відсутність реальних досягнень. Коли змінюються цілі, це означає, що попередні виявилися недосяжними.

До уваги! Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не може повернути всі окуповані території військовим шляхом без надмірних втрат. Водночас, за його словами, Росія також не здатна досягти перемоги на полі бою. Президент наголосив, що передача частини Донбасу означала б окупацію сотень тисяч людей і є неприйнятною для України.

Чому Кремль затягує переговори?

Братчук зазначив, що нинішня риторика Москви про продовження війни поєднується зі спробами вести геополітичні перемовини. За його словами, це виглядає як спроба виграти час і знайти вихід із ситуації, яка склалася на полі бою. Росія продовжує заявляти про намір воювати, однак водночас шукає варіанти маневру.

Намагання затягнути час із так званими геополітичними перемовинами виглядає нічим іншим, як пошуком виходу із ситуації,

– зазначив він.

Братчук звернув увагу, що бойові дії дедалі частіше торкаються й російської території. Йдеться про удари по військових об'єктах і інфраструктурі, збої в енергосистемі окремих регіонів та активність на тимчасово окупованому Криму. Це, за його словами, суттєво впливає на внутрішню ситуацію в самій Росії.

Коли в блекауті Бєлгород, коли частковий блекаут на Брянщині, коли по Курщині проїхалася війна і Кримський фронт відкритий – це зовсім інша реальність,

– наголосив Братчук.

На його думку, саме ця реальність і змушує Кремль змінювати риторику. Заяви про "відсутність стратегічної поразки" виглядають спробою зафіксувати бодай якусь формулу успіху на тлі ускладнення ситуації.

