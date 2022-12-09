Тріщина буде наростати: чи витримає Росія тривалу війну

Владімір Путін заявив, що війна в Україні – це "тривалий процес". Кремль готовий робити, що завгодно, аби здобути хоч якісь перемоги на фронті в Україні.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, заява російського диктатора свідчить про те, що він справді готується до затяжної війни.

Читайте також Коли закінчиться війна: що про це кажуть Україна, Росія, Захід та історія

Чи готова Росія до тривалої війни

Яковенко вважає, що Росія цілком здатна витримати тривалі бойові дії за кількома показниками.

Якщо йдеться про російську економіку, то вона може витривати затяжну війну.

У росіян залишається можливість відправляти на фронт в Україні все нових і нових людей. Журналіст нагадав, що загальний мобілізаційний резерв у Росії налічує 25 мільйонів людей.

Також у Росії є можливість поповнювати свої військові запаси. Адже на території країни-агресорки функціонують заводи, які можуть виготовляти нові ракети та інші види озброєння.

Росіяни будуть оборонятися і обстрілювати ракетами Україну

Яковенко нагадав слова Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного про те, що бойові дії будуть тривати і у 2023 році. За словами російського журналіста, це буде позиційна війна. Росіяни будуть брати участь в артилерійських дуелях та оборонятися.

А от наступального потенціалу у Росії вже немає і, швидше за все, вже й не буде. Зараз єдиний наступальний потенціал – це ПВК "Вагнера", але він не безмежний,

– сказав Яковенко.

Він додав, що в окупантів залишається оборонний потенціал. За його словами, Росія здатна ще довго знищувати українські міста ракетними обстрілами. А після вибухів на аеродромах у Росії окупанти можуть заховати свої бомбардувальники якомога далі, аби "до них не дістали українські далекобійні дрони".

Ігор Яковенко розповів, чи Росія готова до тривалої війни: дивіться відео

Що може стати катастрофою для режиму Путіна

Однак якщо з точки зору військового потенціалу Росія здатна затягувати війну, то політичний ресурс може й не витримати.

Та тріщина, яка вже утворилася між Кремлем та російським Генштабом, буде наростати,

– сказав Яковенко.

Він нагадав, що багато хто очікував, що поразка російської армії у Херсоні стане фатальною для російської влади.

"Виявилося, ні – витримали. Я думаю, що реакція на деокупацію Криму навряд чи буде такою ж млявою. Адже Крим – це серйозно не тільки у воєнному, а й у політичному плані", – сказав журналіст.

Яковенко наголосив, що деокупація Криму стане тією катастрофою, яку путінський режим може не витримати.

Коли закінчиться війна в Україні: версії