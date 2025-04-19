Путін заявив про "великоднє перемир’я" і стверджує, що наказав зупинити усі бойові дії

У переддень великого християнського свята Владімір Путін оголосив про "великоднє перемир'я". Російський диктатор анонсував зупинку всіх бойових дій на лінії фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про перемир'я на Великдень

Так, Владімір Путін погодив "великоднє перемир'я" під час зустрічі з головою російського Генштабу Валерієм Герасимовим у суботу, 19 квітня.

Стверджується, "перемир'я" буцімто діятиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Владімір Путін наказав зупинити усі бойові дії на цей період, додавши, що виходять з того, що "українська сторона наслідуватиме приклад".

Хід перемир'я покаже готовність київського режиму до бажання та здатності мирно врегулювати питання,

– заявив Путін.

Водночас у Міноборони Росії вже заявили, що дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови "взаємного дотримання Києвом".

Голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко відреагував на російську ініціативу так: "А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як ми пропонували ще з 11 березня?".

Зауважимо, що за годину до оголошеного "перемир'я" у Києві та низці інших областей оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу.

Як Росія маніпулює перемир'ям

Від початку російської агресії у 2014 році між Україною та Росією понад півтора десятка разів оголошували так званий "режим тиші" – були як "великодні", так і "новорічні" чи "шкільні" перемир'я, пише Суспільне.

Кожного разу Росія не дотримувалася обіцянок і порушувала домовленості. Найкоротше перемир'я і зовсім тривало 10 хвилин – іронічно, що це сталося під час "великоднього" припинення вогню у 2018 році.

Вочевидь, після погодження Україною варто очікувати чергових провокацій з боку росіян, які вони будуть використовувати як привід для звинувачення ЗСУ у порушенні режиму тиші. Зокрема, цю тактику ворог активно використовує під час енергетичного перемир'я, яке погодили у березні. Щоденно протягом місяця росіяни звітували про нібито атаки з боку української армії, проте жодних доказів так і не надали.