Українські війська увірвалися до Росії, – Путін "заявив" про воєнний стан у деяких регіонах

У понеділок 5 червня на території Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей росіянам вкотре додали сивини у шевелюри. Усе через термінове "звернення" їхнього царя щодо воєнного стану у прикордонних регіонах та термінової евакуації.

Ба більше, з радіоприймачів та телевізорів бункерний диктатор оголосив й загальну мобілізацію заради "перемоги над небезпечним та підступним ворогом". Про це повідомили місцеві телеграм-канали та російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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"До Росії увірвалися війська України"

На тлі контрнаступу захисників нашої держави, а також буремних подій на Бєлгородщині з телебачення та в радіоефірі росіяни почули про вкрай погані для себе новини, яких й так бояться не на жарт. Так, зображення та голос Путіна повідомив про введення воєнного стану у прикордонних регіонах через нібито атаку України.

Сьогодні о 4 ранку українські війська, озброєні блоком НАТО за згодою та за підтримки Вашингтона, вдертися на територію Курської, Білгородської та Брянської областей. Наші прикордонники та збройні сили дають гідну відсіч переважаючим силам агресора,

– відчеканив "російський диктатор".

Окрім запровадження воєнного стану, "Путін" повідомив, що 5 червня також підпише указ про загальну мобілізацію. Адже для перемоги потрібно буде об'єднатися усім силам країни-окупантки.

Також раптово лідер Росії потурбувався й про здоров'я та життя своїх громадян. Він попросив мешканців Курської, Білгородської та Брянської областей евакуюватися вглиб території Росії, а також закликав при цьому зберігати спокій та порядок, щоб "дати можливість армії Росії захищати російську землю від українських нацистів".

Путін оголосив воєнний стан та загальну мобілізацію: потішне відео

Екстренне звернення диктатора було забавою хакерів

Як оперативно з'ясувалося, таке термінове звернення Владіміра Путіна було лише потішною забавою хакерів. Однак контроль над мовниками, де запустили діпфейк, уже відновили.

Як повідомив прессекретар російського очільника Пєсков, про цю ситуацію знають і в Кремлі. А також додав, що "всі ці повідомлення – це чистий фейк".

У владі регіонів Росії переконані, що метою таких повідомлень було посіяти паніку серед росіян. Тож вони запевнили місцевих мешканців, що причин для занепокоєння немає, а також закликали зберігати спокій та вірити лише достовірним джерелам інформації.

Голос Путіна чули й на радіо: відео