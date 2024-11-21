Били по Дніпру: Путін заявив про застосування проти України російської системи "Орешник"

Російський диктатор вирішив виступити зі зверненням увечері 21 листопада на тлі удару по Дніпру. 24 Канал передає деталі.

Цікаво, що це перша заява Путіна за довгий період. Господар Кремля з початку листопада зник з публічного простору.

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Що таке система "Орешник", якою вдарили по Дніпру

Російські військові 21 листопада застосували новітню російську систему середньої дальності "Орешник",

– цитують Путіна росЗМІ.

За його словами, метою удару був військово-промисловий об'єкт у Дніпрі, і мета "успішно уражена". Били по ньому балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні.

Застосування "Орешника" нібито є "відповіддю на плани США з виробництва та розгортання ракет середньої та меншої дальності".

Путін цинічно заявив, що "розгортання російських ракет середньої та меншої дальності залежатиме від того, чи розгортатиме їх Захід". І переконаний, що Москва "має право застосовувати зброю проти об'єктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об'єктів".

Окрім цього, диктатор "пообіцяв" попереджати жителів України про застосування "Орешника" чи схожих систем. І похизувався, що західна ППО не в змозі перехоплювати такі ракети. Мовляв, вони атакують цілі зі швидкістю 2 – 3 кілометри на секунду.

Увесь цей спіч увінчався заявою про те, що Захід застосував проти Росії далекобійну зброю, от Кремль і відповів. А взагалі "Росія віддає перевагу мирним засобам", але на ескалацію відповідатиме дзеркально.