Путін заявив, що балістична ракета "Сармат" з'явиться у його війська до кінця року

Президент Росії Володимир Путін продовжує продукувати абсурдні заяви щодо "величі" та "технологічної оснащеності" своєї окупаційної армії. Зокрема, він заявив, що стратегічний ракетний комплекс "Сармат" буцімто невдовзі стане на бойове чергування.

Заяву кремлівського диктатора одразу ж підхопили російські пропагандистські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Мовляв, випробування балістичної ракети нарешті завершили.

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Путін заявив, що балістична ракета "Сармат" скоро стане на бойове чергування

Путін продовжує лякати світ своїми ракетами. Зокрема, на зустрічі з випускниками вищих військово-навчальних закладів у Кремлі диктатор заявив, що випробування російського стратегічного ракетного комплексу "Сармат" завершилися.

Проведено успішне випробування важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Планується, що вже наприкінці року перший такий комплекс стане на бойове чергування,

– заявив Путін.

Вперше про випробування комплексу російські пропагандистські ЗМІ повідомили у квітні. Тоді кремлівський диктатор заявляв, що "Сармат" змусить задуматися тих, хто "намагається загрожувати" його країні.

За словами Путіна така ракета буцімто може подолати всі сучасні засоби протиракетної оборони. Однак попри чергові російські погрози, прессекретарка Білого дому Джейн Псакі запевнила, що Сполучені Штати продовжать постачати військову допомогу Україні.

Також до погроз вдавався голова Роскосмосу Дмитро Рогозін. Мовляв, "повністю укомплектований важкими балістичними ракетами "Сармат" перший полк" стане на бойове чергування наприкінці 2022 року.

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Коротко про російські ракети "Сармат"

Перший запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" здійснили 20 квітня з космодрому Плесецьк в Архангельській області.

Міжконтинентальну балістичну ракету масою 200 тонн розробили в Державному ракетному центрі імені Макєєва, який входить у Роскосмос. Її виготовили на заводі Красмаш, який також належить цій корпорації.

У Кремлі переконують, що ця ракета може доставити головну частину масою до 10 тонн, розділену на окремі блоки, в будь-яку точку світу і через Північний, і через Південний полюси.

Також вони називають "Сармат" найбільшою та найпотужнішою ракетою глобальної дальності. Вона буцімто "несе в собі таку міць, яка здатна абсолютно точно остудити будь-якого агресора".

Також її буцімто неможливо збити, а дальність дії становить 18 тисяч кілометрів.

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