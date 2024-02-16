Путін заявив про "кращого" для Росії президента Байдена: у Білому домі відреагували 

Очільник Кремля Владімір Путін зробив нову заяву щодо чинного президента США. За його словами, на посаді президента США для Росії кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп.

Білий дім не залишив осторонь таку заяву. Там одразу відреагували на висловлювання російського диктатора Путіна.

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Путін висловився про "кращого" для Росії президента Байдена

Владімір Путін заявив, що віддає перевагу президенту Джо Байдену над Трампом, тому що Байден "більш досвідчений" і "більш передбачуваний".

У резиденції президента США вирішили прокоментувати слова президента Росії.

Я думаю, що пан Путін дуже добре знає, що ця адміністрація робить для того, щоб протистояти згубному впливу Росії в усьому світі і, звичайно, тому, що вони роблять в Україні,

– сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Про це він заявив на брифінгу. За його словами, нинішня адміністрація демонструє, "наскільки ми готові дати відсіч тому, що робить Росія".

Крім того, представник Білого дому застеріг очільника Кремля Путіна від втручання в американські вибори.

"Пан Путін не повинен втручатися в наші вибори", – додав він.

Яка реакція Трампа на висловлювання глави Кремля: основне

Колишній президент США Дональд Трамп визнав компліментом слова російського диктатора Володимира Путіна щодо того, що для Росії на посаді президента США кращий Джо Байден.

За його словами, диктатор віддасть перевагу перемозі Байдена, оскільки Трамп під час президентства завдав шкоди інтересам Росії, особливо щодо будівництва "Північного потоку – 2".

Трамп також додав, що "я зупинив "Північний потік – 2", і Байден схвалив його відразу після мого відходу, так що Путін насправді не мій фанат. Він хоче Байдена, тому що йому буде надано все, що він хоче, включаючи Україну".