Путіну приволокли карту 17 століття: він дійшов до висновку, що "України до СРСР не існувало"

Бункерний диктатор (ймовірніше, його двійник) знову видав порцію цинічних заяв про Україну та її історію. Владімір Путін заявив, що СРСР створив Україну.

Про це пишуть російські ЗМІ. До диктатора навідався голова Конституційного суду Валерій Зорькін, який дістав з архівів карту 17 століття і прийшов вдовольняти Путіна, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін готує реакцію на події у Бєлгородській області

Що сказав бункерний дід

На оприлюдненому відео Зорькін вихваляється, що на карті 17 століття немає України. Після таких слів Путін помітно пожвавився і зрадів. Кремлівського диктатора явно тішить те, що українців, як нації таки колись не існувало (зрештою, як і росіян).

Добре, що Зорькін не відкопав карту 5 століття, бо ж тоді вже існував Київ, а на місці Москви ще жаби квакали. Путін, ймовірно, не пережив би такої правди.

Цинічні заяви Путіна щодо України: дивіться відео

Ба більше, російський президент вирішив показати свою "ерудицію", заявивши "усім відомий факт", що українці нібито самі попросились в Московське царство.

А вже потім після Жовтневої революції почали утворюватись всякі квазідержавні утворення. А радянська влада створила радянську Україну. Це ж добре відомо,

– видав Путін.

Крим і мала батьківщина Путіна на карті – теж не російські

Варто додати, що на тій карті не лише "немає України", а й Крим не позначено як частину Росії. У 17 столітті там було Кримське ханство, яке в союзі з Османською імперією воювало з Росією.

Ба більше, мала батьківщина Путіна – Петербург – на карті взагалі позначена як Інгрія і належить Швеції.

Наголосимо, що у Путіна явні проблеми з зором, адже Україна на карті позначена як "Україна, земля козаків" (Ukraine pays des cosaques) і входить до складу Речі Посполитої.

Карта, яку розглядав Путін / Фото росЗМІ

Цікаво, як бункерний відреагує на карти Північної Америки того ж періоду? До слова, на них ще немає США, а це ж така радість для російського президента.

Маразматичні заяви Путіна: головне