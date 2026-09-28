Путін знову виліз зі своїми мареннями на форумі об'єднаних культур у Санкт-Петербурзі й одразу заявив про "захист росіян". Виявляється, диктатор раптом згадав, що йому знову потрібно захищати "права російськомовного населення країн Балтії". Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

800 мільйонів "естонців" проти російської армії

Російський диктатор переконує, що це не сам Кремль, а Європа готується до війни з Росією у 2030 році. При цьому він видав, нібито Естонія зібралася нападати на Росію, хоча її населення "менше, ніж розмір російської армії".

Тут Путін дуже помиляється щодо чисельності естонців. Якщо рахувати разом із усім НАТО – з французами, англійцями, канадійцями та американцями, – то "естонців" виходить близько 800 мільйонів. Тож за чисельністю вони точно нічим не поступаються населенню Російської Федерації.

Звідки взявся статус "негромадян"

Але найбільше Путіна знову обурила тема так званих паспортів негромадян. Він вирішив витягнути цей давній аргумент на поверхню.

Нагадаю, що паспорти негромадян видавали ще 35 років тому. Країни Балтії були окуповані Радянським Союзом понад 50 років. За угодами про виведення радянських військ, окупантів та їхніх нащадків тоді вирішили не депортувати.

У Литві відсоток окупантів становив лише 8%, тому там паспорти роздали всім. У Латвії та Естонії нащадкам тих, кого завіз СРСР, дали статус негромадянина. Була проста умова: склади іспит на знання державної мови та законів – і отримай звичайний паспорт.

Кожен, хто хотів залишитися і стати лояльним громадянином Латвії чи Естонії, склав іспити й отримав паспорт. Але росіянам цього мало – їм обов'язково подавай російські школи та особливі привілеї.

Бомба уповільненої дії для України

Те, що Путін раптом згадав про паспорти негромадян, – це серйозне застереження для України.

Коли ми почнемо виганяти російських окупантів із Криму, Донбасу та Маріуполя, світове співтовариство може почати нас стримувати. Нам казатимуть: "Це негуманно, залишіть їх, роздайте їм паспорти негромадян, адже у них тут діти народилися".

Це небезпечна бомба уповільненої дії. Якби у країнах Балтії свого часу можна було спокійно вигнати всіх окупантів, то сьогодні Путіну взагалі не було б за що зачепитися.