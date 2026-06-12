Путін заявив, що на фронті Росія зосередила понад 700 тисяч солдатів

Володимир Путін заявив, що на фронті нібито перебувають понад 700 тисяч російських солдатів. Ба більше, тамтешня влада каже, що покращуватиме систему навчання та підвищення кваліфікації своїх ветеранів.

Про це 12 червня російський диктатор заявив на зустрічі з учасниками так званої "СВО".

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Що сказав Путін про своїх окупантів?

Путін каже, що російським ветеранам недостатньо пропонувати роботу у військкоматах. Адже, мовляв, у ворожому Міноборони є багато інших напрямів.

Зокрема, агресор реалізує низку програм, спрямованих на підтримку важкопоранених окупантів, щоб вони не випадали з повсякденного життя. Для цього нібито удосконалюватимуть систему навчання та підвищення кваліфікації загарбників.

За словами диктатора, російський уряд постійно працює над питаннями реабілітації, освіти, працевлаштування та наданням житла солдатам, що повернулись з фронту.

Насамкінець Путін заявив, що незабаром зустрінеться із начальником російського генштабу.

До слова, заступник командира Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" розповів, що для противника людське життя має значення лише в економічному вимірі. Російське командування розглядає власні втрати виключно з погляду того, скільки ще потрібно буде витратити, щоб поставити у стрій ще 100 тисяч солдатів.

За словами військового, останніми місяцями ворог докладає значних зусиль для поповнення своїх резервів.