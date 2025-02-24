Путін заявив, що готовий працювати зі США щодо рідкісноземельних металів

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами щодо рідкісноземельних металів. Глава Кремля також зазначив, що в Росії нібито їх більше, ніж в Україні.

За словами Путіна, Москва готова пропонувати їх "зацікавленим партнерам". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Що Путін заявив про рідкісноземельні метали

Російський диктатор заявив, що Росія готова працювати з іноземними партнерами у сфері рідкісноземельних металів, зокрема, в нових регіонах. А також додав, що Кремль готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами.

Зазначимо, що 24 лютого Путін зібрав нараду стосовно розвитку цієї галузі задля обговорень перспектив.

Він доручив налагодити повний цикл індустрії, забезпечити видобуток рідкісноземельних металів, які необхідні в мікроелектроніці в енергетиці, та їхню переробку аж до виробництва "готових високотехнологічних товарів з високою вартістю".

Варто зауважити, що ця російська ініціатива збіглася із заявами президента США Трампа про інтерес Сполучених Штатів до російських рідкісноземельних металів.