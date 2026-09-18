"Робить усе, щоб не було миру": Путін звинуватив Київ у зриві переговорів

Російський диктатор Володимир Путін зробив чергову цинічну заяву про війну. Цього разу він заявив, що Київ нібито робить усе, аби не допустити миру та переговорів.

Про це він розповів під час засідання Військово-промислової комісії Росії.

Що сказав диктатор?

Путін стверджує, що "Київ робить усе, щоб не було ніякого миру і ніяких переговорів". Російський диктатор також заявив, що українська сторона нібито намагається перешкоджати будь-яким домовленостям.

Водночас його заява прозвучала під час засідання російської Військово-промислової комісії, присвяченого питанням оборонно-промислового комплексу. Напередодні Кремль повідомляв, що на засіданні планують обговорити, зокрема, нову державну програму озброєнь.

Під час цього ж засідання Путін заявив про значне зростання виробництва російської оборонної продукції. Випуск засобів ураження та боєприпасів від початку повномасштабного вторгнення нібито зріс у 22 рази, а виробництво безпілотників – у десятки разів.

При цьому ще на початку вересня Путін публічно говорив, що бачить можливість для конструктивних мирних переговорів і заявляв, що Росія та Україна мають домовлятися між собою.

З українського боку раніше заявляли про готовність до дипломатичного процесу за умови реальних гарантій та готовності Росії припинити агресію. Київ готується до можливого відновлення тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США у жовтні.

Крім того, Путін відмовляється укладати угоду про припинення ударів по енергетиці України до настання зими. У Кремлі розраховують посилити тиск на Київ за допомогою масштабних атак на критичну інфраструктуру в холодну пору року.