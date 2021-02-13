Путін заявив, що не залишить Донбас: деталі

Президент Росії Володимир Путін поспілкувався з російcькими журналістами. У цьому інтерв'ю глава Кремля зачепив і тему окупованих українських земель. Путін каже, що "ні за що не залишить Донбас".

Фрагменти розмови з Путіним оприлюднили деякі російські ЗМІ.

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Що сказав Путін про окупований Донбас

Президент країни-агресора заявив, що у "нього перед очима стоять деякі люди, які отримали травми та каліцтва, особливо діти, на Донбасі".

Частину відповідальності за долю окупованого Донбасу Путін поклав на журналістів.

На наших з вами плечах – я кажу "наших з вами", тому що ви четверта влада – величезна відповідальність за Росію в цілому. Донбас ми не кинемо. Незважаючи ні на що,

– заявив російський президент.

Симоньян закликала принести на Донбас "російське літо"

Зазначимо, що нещодавно російська пропагандистка Маргарита Симоньян після відвідин окупованого Донбасу звернулась до Володимира Путіна. Симоньян закликала принести на захоплені території "російське літо", бо його начебто там зачекались.

Путін у відповідь сказав, що питання окупації Донбасу "важливе, але складне" і начебто вирішувати його треба в інтересах усіх росіян.