Нас не прийняли, – Путін визнав, що Росія хотіла стати частиною цивілізованого світу

Владімір Путін неочікувано заявив, що Росія завжди хотіла стати частиною цивілізованого світу. Після розпаду СРСР це бажання могло стати реальністю, однак так і не стало.

Путін ниє, бо Захід не прийняв Росію

Агресор зізнався, що завжди будував плани про те, як би йому зблизити Росію з Заходом. Однак прості громадяни держави-агресорки цього, мовляв, не хотіли.

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Ми завжди хотіли бути частиною цього так званого цивілізованого світу. І після розвалу СРСР, який ми допустили власними руками, нам здавалося, що з дня на день ми станемо частиною цього так званого цивілізованого світу. А як з'ясувалося, нас там не чекали. Попри всі наші зусилля і спроби,

– наголосив Путін.

Він додав, що росіяни завжди "дотримувалися зовсім іншого підходу, інших установок". Тому путінський план "Х" так і не спрацював.

Підозрюємо, що росіяни не зійшлися з європейцями, бо їм дуже подобається вбивати інші народи й красти у них пральні машинки.

Путін похвалився фінансуванням російської армії

21 грудня агресор виступив перед колегією російського міноборони. Путін нахабно збрехав, що російська армія має "необмежене фінансування". Це після того, як окупантам казали використовувати гігієнічні тампони при пораненнях, бо джгутів на всіх не вистачає.

Ясна річ, що на цьому виступі без погроз ядерною зброєю не обійшлося. Це взагалі улюблена тема Путіна, коли він не говорить про "українських неонацистів".