"Для нього має бути жорстка лава підсудних": у Зеленського відреагували на цинічні заяви Путіна

Очільник Кремля заявив, що Росія не починала війну в Україні, а нібито, навпаки, намагається її закінчити. В Офісі Президента спрогнозували, як вона має завершитися особисто для Путіна, та якою має бути відповідь союзників.

Путін 5 жовтня виступив на Валдаї із промовою про те, що нібито це не його країна розв'язала найбільшу війну у 21 столітті. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, який фінал вона повинна мати для російського президента.

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Суд для Путіна і зброя для України

Подоляк наголосив на цинічності заяви кремлівського очільника. Його заява "Росія не починала війну" прозвучала на тлі жахливих ударів по лікарні на Херсонщині та кафе-магазині на Харківщині, де загинули понад 50 людей.

За словами посадовця, Путін навмисно маніпулює фактами. Він вдається до поведінки "безумовного злочинця, який навмисне вдерся в чужу суверенну країну заради єдиної мети – масштабного знищення українців та масштабного руйнування всього українського".

Яке правильне рішення? Жорстка лава підсудних особисто для Путіна. Як? Прискорення постачання зброї Україні,

– наголосив політик.

Про що ще марив Путін

Очільник Кремля розповів, що, мовляв, колись Росія прагнула приєднатися до НАТО, але її не взяли. На думку Путіна, це сталося через те, що Захід – самовпевнений. За його словами, Росія начебто зараз просто відповідає на посилення військово-політичного тиску.

Також він понавигадував успіхів Росії у війні. Він зазначив, що його країна "спокійно йде до досягнення своїх цілей в спєцапєрациї".

Росія здійснила жахливий теракт на Харківщині: 51 людина загинула

Поки Путін молов дурниці на Валдаї, його військові вбили пів села на Харківщині. О 13:15 окупанти завдали удару по кафе-магазину у селі Гроза. Там перебувало близько 60 людей. У кафе якраз проходив поминальний обід за загиблим військовим, саме тому в місці зібралась така велика кількість людей. У селі проживало 330 мешканців. З кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цьому поминальному обіді. Наразі відомо про 51 загиблого і сімох поранених. Серед поранених — шестеро жінок, більшість яких старші за 50 років, і 55-річний чоловік. Дві жінки у важкому стані, решта — у середньому. За попередніми даними, окупанти вдарили по кафе "Іскандером".