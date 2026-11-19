Володимир Путін після тристоронніх переговорів із президентами США та Китаю заявив, що Росія нібито не починала війни проти України, а лише намагається її завершити.

Про це російський диктатор заявив 19 листопада під час спілкування з журналістами.

Як Путін пояснює війну проти України?

Путін традиційно переклав відповідальність за початок бойових дій на українську сторону. За його словами, нова влада України у 2014 році нібито розпочала війну проти регіонів, які не визнали її легітимність. Також він стверджував, що Росія протягом восьми років намагалася врегулювати ситуацію мирними засобами, а війну на південному сході України нібито розпочав Київ.

Крім того, російський диктатор заявив, що Україна нібито не зацікавлена в припиненні бойових дій, оскільки в такому разі може втратити фінансову підтримку. Водночас він запевнив, що Москва прагне довгострокового миру та погодилася на компроміси щодо врегулювання війни, запропоновані Сполученими Штатами.

На заяви Путіна відреагував колишній керівник ЦПД Андрій Коваленко. Він наголосив, що російський диктатор продовжує дотримуватися логіки режиму, який заперечує існування України як незалежної держави.

За словами Коваленка, саме тому Кремль називає окупацію Криму у 2014 році "поверненням своєї території", а подальші дії Росії намагається виправдати такою самою риторикою. Водночас український спротив російським військам Путін трактує як війну, яку нібито потрібно завершити окупацією.

Ні Китай, ні США так не бачать світ, як Путін. Тому байдуже, що він там каже,

– підсумував Коваленко.

Це його оцінка заяв російського диктатора, а не офіційна позиція США чи Китаю.

Спілкуючись зі ЗМІ, Володимир Путін також прокоментував українські удари по Кримському мосту. Російський диктатор заявив, що Москва нібито відповість на ці атаки, однак не уточнив, якими саме будуть подальші дії та коли їх можуть здійснити.