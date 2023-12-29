Навіть людський ресурс обмежений: скільки ще зможе воювати російська армія

Владімір Путін нібито заявив Сі Цзіньпіну під час його візиту до Москви, що російська армія воюватиме проти України "щонайменше п'ять років". Однак навряд чи країні-агресорці вистачить ресурсів, зокрема людських.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко окреслив 24 Каналу спроможності окупантів. За його словами, охочих воювати все менше, тому що лінія боєзіткнення не рухається і немає змоги грабувати.

До теми Путін запевнив Сі Цзіньпіна, що воюватиме проти України п'ять років, – Nikkei

"Тому навіть людський ресурс у них обмежений", – констатував Коваленко.

За даними української розвідки, станом на грудень 2023 року рівень невдоволення примусовою мобілізацією в Росії зріс до 69%

Про це також свідчить те, що Кремль активно вербує іноземців, мігрантів та ув'язнених. Але скільки б людей не вдалось зібрати, неможливо воювати без механізованої компоненти. А з нею в Росії ще гірше, ніж з людьми.

Бронетехніки й артилерії може вистачити на два роки

Наразі немає повної інформації, скільки зброї залишилось після СРСР. Однак приблизно її вистачить ще на два роки.

Тобто, через два роки це буде настільки катастрофічний дефіцит, що там не те що про наступ – про оборону не може йтись,

– наголосив Коваленко.

Але навіть тепер у ворога спостерігається дефіцит боєприпасів, оскільки він робить значно менше пострілів, ніж 2022 року. Про це також свідчать відповідні звернення до Ірану та Північної Кореї.

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