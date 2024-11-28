Путін цинічно заявив, що ставить не умови для переговорів, а умови для миру

Російський диктатор Владімір Путін виступив на пресконференції за підсумками саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Більшість його заяв була присвячена "Орешнику" та погрозам Україні.

Ці заяви пролунали на тлі ранкових ударів по Україні. Сильно постраждали західні регіони, інші області теж були атаковані. Під вечір більшає відключень. 24 Канал переказує цинічні слова диктатора.

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Цинічні та суперечливі слова Путіна про "умови для миру"

Я попередніх умов не формулював. Я не казав, що попередні умови для початку переговорів є такими. Я просто говорив про наші умови миру. На мою думку, умови миру, довгострокового, стійкого, могли бути такими, такими і такими. І вони докладно викладені у моєму червневому виступі на зустрічі з керівництвом російського МЗС. Повторити більше нема чого,

– висловився диктатор.

Лідер держави-агресорки додав: Росія готова до переговорів щодо України на колишніх умовах. Під колишніми умовами маються на увазі "реалії на землі" – така собі заміна фрази "ми захопили ваші землі і хочемо залишити їх собі". І, звісно, Київ має відмовитися від вступу до НАТО та віддати Росії чотири області, а Захід – скасувати усі санкції. Пункт "негайно надіслати в Кремль губозакатувальну машинку" чомусь не увійшов у перелік вимог.

Кумедно, але Путін не тільки жонглює словами "перемовини" і "мир". Він запевняє, що "Орешник" посилить Росію, але не вплине на перемовини.

"З появою нових систем зброї наше принципове ставлення до врегулювання ситуації в Україні не змінюється. Ми, як і раніше, готові а) до переговорного процесу і б) на тих умовах, які були викладені мною у виступі перед керівництвом МЗС у червні цього року в Москві. Нічого не змінилося", – сказав він.

Цікаво, що цього ж дня відбувся черговий захід Всесвітнього російського народного собору (ВРНС), з вітальним словом на якому теж виступив Путін. ВРНС – це кишенькова організація Російської православної церкви, яка проводить свої заходи.

Учасникам форуму диктатор сказав, що все більше країн виступають за побудову безпечного багатополярного світу, за "зняття бар'єрів на шляху співпраці" та відкидають усі форми расизму та неоколоніалізму. А ще російський президент сьогодні сказав, що Москва налагодила стосунки з талібами та розвиватиме їх. Тобто для Путіна терористичний "Талібан" є партнером, а окупація українських земель – не колоніальна політика з розширення імперії. Воістину в Росії криве дзеркало.