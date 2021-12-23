Путін заявив, що Україну "створив" Ленін, але вже після своєї смерті

Здавалося б, що очільнику Кремля вже не вдасться здивувати нікого своїми заявами. Абсурдні та нелогічні висловлювання про Україну вже давно стали його "фішкою". Втім, цього разу він приплів Леніна до створення України.

23 грудня очільник Кремля провів масштабну пресконференцію, у ході якої підбивав підсумки року. Одне з питань, які там йому поставили, стосувалося окупації українського Криму.

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У російського президента – своя "правда"

У відповідь на запитання про Крим політик намагався виправдати російську агресію "історичним підґрунтям". Втім, як не дивно, історія у нього – своя, яка не має нічого спільного зі справжніми фактами. Путін заявив, що Україну нібито "створив" Володимир Ленін, коли створював Радянський Союз. Але згодом уточнив, що сталося це вже після його смерті. Мовляв, відбулося це "за його принципами".

Курйозна заява про Україну та Леніна

Крім цього, очільник Кремля вдався до традиційної тактики. Він намагався "тикати пальцем" на інші країни, аби лиш виправдати Росію. Щоправда, вийшло у нього не дуже. "А що у Мексики та США не було ніколи територіальних питань? А Каліфорнія кому належала? А Техас?", – не міг заспокоїтися Путін. Він цинічно наголосив, що зараз "все затихло й ніхто не згадує про це, як про Крим". А далі вирішив "похвалити" Росію: мовляв, там не згадують, як формувалася Україна.

Хто її створив? Ленін Володимир Ілліч, коли створював СРСР. Щоправда, після його смерті, але за його принципами,

– заявив Путін.

Зазначимо, що були й інші питання, на які очільник Кремля намагався не відповідати прямо. Одне з таких стосувалось гарантій ненападу на Україну чи будь-яку іншу державу. Путін не зміг конкретно сказати, чи може Росія гарантувати, що не розширюватиме свою агресію.

Що ще Путін казав про Україну