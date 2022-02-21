Путін заявив, що вступ України в НАТО є нібито "прямою загрозою Росії"

Під час свого звернення очільник Кремля Володимир Путін вкотре заявив про нібито загрозу членства України в НАТО. За його словами, це "загроза" для Росії.

Під час своєї промови очільник Кремля нахабно використовував як "аргумент" Конституцію України. Щобільше, за його словами, у НАТО нібито скептично ставляться до членства нашої держави в Альянсі.

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Путін знову заявляє про обман

За словами Путіна, НАТО нібито "нахабно порушує обіцянку" не розширювати свої кордони на Схід. Однак з питанням членства України в Альянсі у самого очільника Кремля щось не склалось. То він спершу заявив, що до цієї ідеї в Альянсі ставляться скептично, а потім завяив, що це загроза для Росії.

Вступ України в НАТО – це пряма загроза безпеці Росії,

– цинічно заявив Путін.

Крім того, очільник Кремля розповів про те, як буцімто питав президента США Білла Клінтона про перспективи членства Росії в НАТО ще у 2000 році. Однак на це питання лідер США, за словами Путіна, нібито відреагував доволі стримано.

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