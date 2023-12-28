Путін запевнив Сі Цзіньпіна, що воюватиме проти України п'ять років, – Nikkei

Як пишуть журналісти, посилаючись на власні джерела, Владімір Путін міг озвучити свої плани Сі Цзіньпіну щодо війни в Україні. Мовляв, він має намір не зупиняти збройну агресію впродовж 5 років.

Про це розповідають китайські ЗМІ, посилаючись на власні джерела. Вони запевняють, що відповідний термін Путін озвучив під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви, який відбувся у березні 2023 року.

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Путін запевняв, що переможе

Якщо вірити джерелам, на які посилаються китайські ЗМІ, президент країни-агресорки запевнив, що "воюватиме щонайменше п'ять років". Він також сказав китайському лідерові, що Росія здобуде перемогу у війні, розв'язаній проти України.

Журналісти зазначають, що відповідна заява Путіна могла вплинути на відносини між Москвою та Пекіном. І не має значення, чи повірив Сі Цзіньпін у те, що почув від глави Кремля. Власне, результати цього ми побачили, коли відрядили китайську миротворчу місію до Європи та звільнили міністра закордонних справ КНР.

Як пише Nikkei, Китай також переглянув свою стратегію. А все тому, що затяжна війна на території нашої держави матиме суттєвий вплив на плани, а також амбіції самого Сі Цзіньпіна під час його третього президентського терміну. Зокрема, мовиться про його прагнення приєднати до Китаю Тайвань.

Журналісти додають, що, якщо враховувати попередження Путіна, сприймати "за чисту монету" буцімто сигнали Москви про відкритість до припинення вогню та переговорів не варто. Існує ймовірність, що він прагне створити відповідну ілюзію перед виборами президента, припускаючи, що це зіграє йому на руку.

Раніше Путін образив Сі

Звернімо увагу на те, що перед початком повномасштабного вторгнення Путін мав зустріч з Сі Цзіньпінем. Вони бачилися під час Олімпійських ігор у Пекіні, які відбувалися у лютому 2022 року. Тоді російський президент не попередив про свої плани китайського колегу, що його образило.

У Пекіні припускали, що військові країни-агресорки вторгнуться лише на Схід України. Водночас у Китаї не сподівалися, що це буде повномасштабний напад. Так ще й після того, як ще чотири дні тому закривали Олімпійські ігри, а за тиждень мала стартувати Паралімпіада.

З урахуванням цього, пишуть у Nikkei, Пекін сумнівається у заяві Путіна про "війну на п'ять років". Водночас китайці почали розмірковувати над захистом власних інтересів попри те, чим закінчиться війна в Україні.

Так, Китай створив власну "миротворчу місію". Як зазначають журналісти, це продемонструвало незначну зміну проросійської позиції з боку Сі Цзіньпіна. І це також розлютило Владіміра Путіна.

Ми ж повторимося, що журналісти посилаються на джерела. І достеменно невідомо, чи дійсно Путін запевнив Сі, що воюватиме ще п'ять років.