Девід Кемерон наголосив на тому, що Лондон має зробити все для того, щоб навколо підтримки України згуртувати інші держави. Міністр закликав припинити розмови про буцімто патову ситуацію у війні.

Відповідну заяву міністр закордонних справ Великої Британії зробив під час свого візиту на Близький Схід. Девід Кемерон наголосив, що Владімір Путін уже зазнав стратегічної поразки.

Читайте також "Подарунок для Путіна на вибори": Forbes пише, що вороги прагнуть до березня захопити Куп'янськ

Закликав об'єднатися навколо України

(Президент Росії Владімір – 24 Канал) Путін уже зазнав величезної стратегічної поразки, і нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію або про те, що час не на боці України,

– підкреслив Кемерон.

Він наголосив, що російська економіка у 25 разів менша за британську. Відтак, Лондон може показати, що час саме на його боці, а не на боці Владіміра Путіна.

За словами Кемерона, відповідне послання він намагатиметься донести і до Дональда Трампа за умови, що він стане президентом США. Міністр додав, що його найбільше хвилює саме Україна, "тому, що для мене це виклик нашому поколінню".

"Це як у 1930-х роках, коли ми не зробили достатньо, щоб зупинити агресію (нацистської Німеччини – 24 Канал)... Вторгнення Путіна в Україну є найбільш кричущим прикладом вторгнення однієї держави в іншу", – підкреслив Кемерон.

Глава МЗС наголосив, що Лондон був лідером серед тих, хто закликав накладати на Росію санкції після анексії Криму у 2014 році. Він також відкинув твердження парламентського комітету з питань розвідки та безпеки, яке стосується того, що Велика Британія "сильно недооцінила" загрозу з боку Росії, коли він був прем'єром у 2010 – 2016 роках.

Тоді це було набагато складнішим аргументом через певну "плутанину" навколо того, що відбувалося в політичному плані в Україні (після втечі тодішнього президента Януковича до Росії – 24 Канал). Але я не був розгублений... Було зрозуміло, що це було вторгнення, але це ускладнювалось тим, що були інші країни в Європі, які не хотіли запроваджувати санкції та чинити тиск,

– додав Кемерон.

Наголошуємо, що Велика Британія – вірний союзник і партнер України. Ця країна першою надала нам сучасні танки, а також була далекобійні ракети, які завдали чималої шкоди російському флоту у Криму.