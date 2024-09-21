Путін збільшує штат збройних сил Росії до 2,4 мільйона: про що це свідчить

Владімір Путін наказав збільшити штатну чисельність збройних сил Росії до 2,4 мільйона, серед них 1,5 мільйона – військовослужбовці. Диктатор хоче зробити російську армію другою за чисельністю у світі.

В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, навіщо Кремль збільшує чисельність своїх збройних сил та про що це насправді свідчить.

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До чого треба готуватися ЗСУ

Загально це говорить про те, що Росія в перспективі має намір воювати саме людським ресурсом. Це підтверджує той факт, що у країни-агресора закінчується техніка.

У росіян закінчується механізована компонента, зокрема основні бойові танки та бойові броньовані машини, й таким чином вони намагаються замінювати її людським ресурсом,

– мовив Коваленко.

Тобто рота, до якої входить 80 – 100 солдатів, потрібна Росії для того, щоб просунутися на 100 метрів. Відповідно, щоб пройти кілометр вглиб території України на одному з напрямків, окупантам потрібно буде приблизно 1000 знищених російських солдатів.

Потім окупанти повинні формувати фланги переважно вздовж автомобільних або залізничних шляхів Отже, починається рахування метрів квадратних по флангах й це ще втрати людського ресурсу. Тому Росія найближчим часом буде воювати саме людським ресурсом, техніки їм для цього не вистачатиме,

– зазначив військово-політичний оглядач.

За його словами, 2025 рік буде показовим у тому, як багато штурмів відбуватиметься людською компонентою і яка кількість механізованої компоненти буде під час цих штурмів.

Зверніть увагу! Розвідка Великої Британії вважає, що прагнення Путіна збільшити армію буде ускладнено важкими втратами, що продовжуються у війні проти України, і проблемами з набором особового складу,

Збройні Сили України повинні готуватися до того, щоб протидіяти великій кількості цього "м'яса", а це використання як пасивних елементів, зокрема фортифікаційних споруд, які будуть гальмувати просування піхоти, так й активних – бойові частини засобів ураження касетного типу, FPV-дрони тощо.