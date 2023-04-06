Навіть не зрозуміли, про яку країну він говорив, – політтехнолог про зустріч Путіна з послами

Владімір Путін 5 квітня виступив на церемонії вручення вірчих грамот послам іноземних країн, які прибули до Росії. Промову російського диктатора дуже сильно анонсував його прессекретар Дмітрій Пєсков.

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він очікував, що там відбудеться щось, ймовірно, дійсно важливе. Мовляв, Пєсков сказав, що буде "надважлива" заява щодо геополітики.

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"Єдине, що я почув із відносно кумедного – це лише те, що він сказав, що "наша країна Росія має тисячолітню історію державності". Думаю, посли були вражені", – сказав він.

Політтехнолог зауважив, мовляв, дипломати приїхали в молоду країну, яка була організована 33 роки тому.

"Коли з'явилася декларація про державний суверенітет Росії, ухвалена при Єльцині в 1990 році. Тобто, 33 роки, а він каже тисячолітня", – додав Шейтельман.

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Російського диктатора не розуміють

Він упевнений, що посли не зрозуміли, про яку країну говорив диктатор.

Ми то знаємо, що в нього з головою не дуже. У нього певні фантомні спогади про СРСР, про ще щось. І він говорить про певну країну,

– розповів політтехнолог.

На його думку, раніше Владіміра Путіна так само не зрозумів президент Китаю Сі Цзіньпін. Мовляв, президент країни-агресорки у своїй статті написав, що "Росія та Китай мають столітню історію сусідства".

"А Сі у відповідь написав: "Наші країни уже 70 років є сусідами". Там століття, тут 70 років, а тут – уже тисячоліття. Росія прям розтягується назад зі страшною швидкістю. Це дивно", – наголосив він.

Михайло Шейтельман упевнений, що посли знають, що вони приїхали до Росії, а не в Російську імперію, не в Радянський Союз. Мовляв, які тисячоліття.

Путін зніяковів

Окрім того, Владімір Путін після завершення своєї промови очікував оплесків від гостей. Натомість, у відповідь була тиша, тож диктатор розгубився.

"Тут політичного сенсу немає. Людина забула, де вона. Це більш схоже на Лаврова, який виходить з одними й тими ж тезами в різних країнах і, замість оплесків, отримує сміх", – розповів він.

Політтехнолог переконаний, що бункерному діду ще пощастило, що над ним не сміялися, адже це були дипломати, посли.

"Уявіть, якби це були просто іноземні делегації, яких не виховували в дипломатичних академіях. Над ним би всі ще й сміялися б за цей час", – підсумував Михайло Шейтельман.

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