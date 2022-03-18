Путін зі своїми мільярдами сидить у віллах, поки росіяни вистоюють величезні черги до банкоматів

Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, як санкції впливають на російську економіку. За його словами, поки більший ефект відчувають росіяни, аніж їх правитель.

Під час зустрічі з журналістами, Блінкен заявив, що "Росія відрізана від світової економіки, а її економіка перебуває у вільному падінні".

"За лічені тижні Путін знищив 30 років відкритості для світу та економічних можливостей для російського народу", – заявив Блінкен.

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Держсекретар США розповів, що "десятки членів корумпованої влади Кремля потрапили під санкції; деякі втратили свої мегаяхти та вілли".

"Путін висміяв ці санкції, використовуючи нещодавні публічні викрики, щоб висміяти росіян, які живуть за кордоном, як занадто залежних, за його словами, від "фуа-гра та устриць". Тим часом він сидить у своїх особняках, накопичуючи мільярди, забираючи багатство у росіян, а вони стоять у довгих чергах, щоб отримати готівку і спостерігають, як закриваються магазини, а курс рубля різко падає", – розповів Блінкен.

При цьому американський чиновник переконаний, що Путін у своїх подальших вчинках може стати все більш відчайдушним. І використати хімічну зброю. Тому США і посилюють військову допомогу для України.