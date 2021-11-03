Путін зібрався в окупований Крим: мета візиту

Володимир Путін 4 листопада планує відвідати окупований Крим. Очільник Кремля прибуде до Севастополя з нагоди Дня народної єдності.

Таку інформацію підтвердив речник Путіна Дмитро Пєсков російським журналістам.

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В окупований Севастополь Путін прибуде з російського Сочі.

Він відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, виступить там, покладе квіти. Завтра також запланована його зустріч із головою Севастополя Михайлом Развожаєвим,

– сказав Пєсков.

Потім, за словами представника Кремля, глава держави "із Севастополя вийде на відеозв'язок на засідання Вищої держради Союзної держави" Росії та Білорусії.

Відповідаючи на запитання, чи це означає, що президент Білорусії Олександр Лукашенко не приїде до Севастополя, Пєсков пояснив, що спочатку захід і планувався саме в такому віддаленому режимі.

Реакція Міністерства закордонних справ України щодо візиту Путіна в тимчасово окупований Крим наразі що відсутня.

У Росії 4 листопада відзначають День народної єдності, який із 2014 року де-факто перенесли і на анексований Крим. Це свято в Росії відзначають з 2005 року – воно прийшло на зміну Дню злагоди та примирення, який святкували 7 листопада з 1996 до 2004 року і який, своєю чергою, замінив собою день річниці Жовтневої революції.