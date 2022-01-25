Путін зіткнеться зі спротивом: у російської армії в Україні немає жодних шансів

Низка поважних експертів запевняють, що Володимир Путін був би радий розпочати війну з наступу на Україну. Однак йому начебто заборонив це робити лідер Китаю Сі Цзіньпін.

До чого тут Китай і чому він має право ветувати рішення Путіна щодо розв'язання війни? Очільник Кремля вже давно за готівку продав Китаю російські далекосхідні території і там вже зараз відбувається фактично повзуча окупація.

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Для того, щоб їй не першкоджати, Путін тепер звідти навіть залишки своїх військ виводить під приводом війни з Україною.

Тобто одним пострілом він вбиває двох зайців: армію накопичує і перед своїм населенням виправдання має щодо того, чому російська армія китайцям, які заходять в Сибір, не чинить спротив.



Путін продав Китаю російські далекосхідні території / Фото Getty Images

Однак чому китайський лідер заборонив Путіну просто зараз з Україною воювати? Усе через те, щоб не псувати собі свято зимових Олімпійських ігор, які стартують у Китаї 4 лютого.

Сі Цзіньпін жадає, щоб світові ЗМІ саме про цей його тріумф організатора Олімпіади цілодобово розказували, тоді як у разі війни Путіна з Україною ця тема точно відійде на другий план.

Відповідно певні експерти роблять висновки, що російське вторгнення розпочнеться тепер не раніше, ніж 21 лютого, тобто на наступний день після завершення Олімпійських ігор.

Втім, я нагадаю, що там ж ще Паралімпіада запланована, тому пропоную таким експертам вже зараз свої прогнози ще на місяць відтермінувати.

Хто може допомогти Путіну

Переходячи до теми географії і геополітики російського вторгнення, тепер серед низки тих же експертів шириться припущення, що Путін здійснить вторгнення через Білорусь руками Олександра Лукашенка.

Тобто ФСБ влаштує диверсію на білорусько-українському кордоні й білоруси у відповідь підуть на нас війною, а там вже за Білорусь впишеться й російська армія.

Тобто офіційна Москва це все красиво обставить. Мовляв, не мала вона іншого вибору, окрім як на виконання домовленостей із Союзною державою змушена була силою "примушувати Україну до миру".

Такі версії підтверджують заяви білоруського диктатора, про те, що він "цілий контингент" свого війська відправляє до українських кордонів, аби від агресивних українців так, мовляв, захищатися.



Олександр Лукашенко зробив чергову абсурдну заяву / Фото Getty Images

Звісно, пояснення про напад України на Білорусь і про Росію, яка змушена буде її захистити, поки шите білими нитками. Однак погодьтеся, що Німеччина, як ми тепер бачимо, радо вдасть, що таким поясненням Москви вірить.

Тобто чимало представників "цивілізованого світу", будьмо чесними з собою, заплющать очі на російське вторгнення в Україну, щоб і далі мати можливість від Росії отримувати хабарі у вигляді дешевих енергоносіїв.

Звісно, не варто усіх німців зрівнювати. Є там такі, як командувач німецьких ВМС Кай-Ахім Шенбах, який запевняв, що Крим – це Росія, Путіна треба поважати, а Україну до НАТО брати не можна.

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Однак є й, наприклад, журналісти німецького видання Bild, які оперативно на такі слова відреагували й вийшли з вимогою його звільнення. Як не дивно, він таки змушений був подати у відставку. Щоправда, я взагалі не здивуюсь, якщо Путін його десь у себе вигідно працевлаштує.

Підсумую чутки: до 20 лютого російського вторгення не буде, бо китайці не хочуть, щоб Путін відволікав увагу від Олімпіади. Якщо очільник Кремля нападатиме, то почне з боку Білорусі й зробить це руками Лукашенка, щоб той став цапом-відбувайлом.

Чому з України евакуйовують дипломатів

Тепер щодо чуток про початок евакуації сімей іноземних дипломатів з України й щодо того, що авіакомпанії скасовують нічні рейси, аби пілоти не мали потреби ночувати в Україні, адже це, мовляв, ризиковано.

Треба розуміти, що в американців та європейців перед очима зараз їхні провальні дії з евакуацією в Афганістані. Тоді вони в паніці й поспіхом усе робили, кинувши напризволяще своїх союзників.

Отже, щоб подібного не повторювати, вони заздалегідь взялися тим перейматися в Україні. Однак це не тому, що завтра Путін нападе, а лише для того, аби перестрахуватися.

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Тепер до головного – от справді немає зараз чим Путіну на нас напади. Зокрема, 127 тисяч російських армійців біл кордону справді замало для повноцінного вторгнення.

Такими силами можна перейти кордон, але не можна атакувати й втримати українські міста, де партизанити буде кожен другий громадянин, як мінімум.

Є такий вислів – "Не можна підкорити ті народи, які не хочуть бути підкореними". Однак Путін чомусь помилково думає, що йому варто лише "абазначіть втарженіє", а там йому українці самі хліб-сіль винесуть.

Втім, ми з вами чудово розуміємо, що такого не буде і Путін у таких своїх розрахунках дуже помиляється.

Чому армія Росії в Україні не має жодних шансів

Отже, російська армія в Україні не тільки з 200 тисячами регулярної української армії воюватиме, але ще й з навченим резервом, який має свіжий бойовий досвід та вмотивований боронити рідну землю.

Також Путін зіткнеться зі спротивом вітчизняної тероборони, Нацгвардії і поліції. Скільки таких? Ну, точно кількасот тисяч назбирається, які ворогові не здаватимуться.

Варто врахувати ще й, думаю, кілька мільйонів цивільних українців, які точно не підкоряться "русскому міру" і в доступний їм спосіб точно партизанитимуть. Можливо, це буде не надто ефективний спротив з боку цивільних, але він точно буде.

Ба більше, в історії теперішньої російської армії просто немає перемог, адже все, що їм колись вдалося – з величезними втратами розчавити маленьку Чечню. Та й на це їм знадобилися роки, 2 війни та реактивна артилерія, якою вони "по площах" утюжили Грозний.

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Ще на рахунку Росії – військова кампанія в Сирії. Однак там вони переважно за парканом своїх військових баз відсиджуються та й то не надто вдало, адже постійно зазнають там втрат.

Тобто у російської армії в Україні просто немає жодних шансів. Якщо вона наважиться на наступ, то неодмінно зазнає програшу. Так, армія Росії більша, аніж українська, краще озброєна авіацією, але ми ж справді більш вмотивовані, а тепер ще й добре озброєні.

Я, звісно, зараз все одно страшні речі кажу про бої в українських містах, але треба розуміти, що їх треба вголос проговорювати, аби до такого вже психологічно готуватися.

Також це потрібно, щоб росіяни з того зробили правильні висновки й забули думку про напад.