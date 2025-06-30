"Маніпуляція": навіщо Путін оголошує про різке зменшення фінансування війни
- Владімір Путін заявив про наміри скоротити військові витрати на тлі економічного спаду, але це маніпуляція, щоб створити враження, що Захід є агресором.
- Реальне скорочення мінімальне, а військовий бюджет Росії значно зріс з 2020 по 2025 рік; ця заява є частиною інформаційно-психологічної операції для зміцнення антизахідних настроїв.
Російський диктатор Владімір Путін заявив про наміри скоротити військові витрати на тлі економічного спаду та загроз можливої рецесії у Росії.
Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук у розмові з 24 Каналом зазначив, що ця заява є маніпулятивною, особливо з огляду на події минулого тижня, коли країни НАТО оголосили про збільшення військових видатків до 5% ВВП.
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На кого спрямована заява Путіна
На думку військового, Путін цілеспрямовано маніпулює інформаційним полем, намагаючись створити враження, що Захід є агресором.
Це маніпуляція. Він вкидає ці речі на весь світ, щоб і далі грати своїм населенням,
– додав він.
Мовляв: "Подивіться, НАТО збільшує військові бюджети, а ми, навпаки, скорочуємо". Таку риторику Кремль використовує, щоб впливати на внутрішню аудиторію та зміцнювати наратив про зовнішню загрозу.
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Насправді ж, мовиться про скорочення на 2 – 5 мільярдів доларів, у той час як із 2020 по 2025 рік військовий бюджет Росії зріс із 40 до 140 млрд доларів на рік. Сьогодні на оборону виділяється близько 7% російського ВВП.
Це – черговий приклад інформаційно-психологічної операції,
– наголосив Андрій Ткачук.
Вона спрямована як на власне населення, так і на зовнішній світ. Кремль намагається зміцнити антизахідні настрої всередині країни та підтримати свій вплив у регіонах, де ще має дипломатичні важелі, зокрема в Африці й Латинській Америці.