"Маніпуляція": навіщо Путін оголошує про різке зменшення фінансування війни

Російський диктатор Владімір Путін заявив про наміри скоротити військові витрати на тлі економічного спаду та загроз можливої рецесії у Росії.

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук у розмові з 24 Каналом зазначив, що ця заява є маніпулятивною, особливо з огляду на події минулого тижня, коли країни НАТО оголосили про збільшення військових видатків до 5% ВВП.

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На кого спрямована заява Путіна

На думку військового, Путін цілеспрямовано маніпулює інформаційним полем, намагаючись створити враження, що Захід є агресором.

Це маніпуляція. Він вкидає ці речі на весь світ, щоб і далі грати своїм населенням,

– додав він.

Мовляв: "Подивіться, НАТО збільшує військові бюджети, а ми, навпаки, скорочуємо". Таку риторику Кремль використовує, щоб впливати на внутрішню аудиторію та зміцнювати наратив про зовнішню загрозу.

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Насправді ж, мовиться про скорочення на 2 – 5 мільярдів доларів, у той час як із 2020 по 2025 рік військовий бюджет Росії зріс із 40 до 140 млрд доларів на рік. Сьогодні на оборону виділяється близько 7% російського ВВП.

Це – черговий приклад інформаційно-психологічної операції,

– наголосив Андрій Ткачук.

Вона спрямована як на власне населення, так і на зовнішній світ. Кремль намагається зміцнити антизахідні настрої всередині країни та підтримати свій вплив у регіонах, де ще має дипломатичні важелі, зокрема в Африці й Латинській Америці.