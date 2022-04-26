Путін знову всіх "переграв": підлітний час НАТО до Пітера став мінімальним

Путін напав на Україну під приводом стримання розширення НАТО на Схід. Притому, що шансів на вступ до НАТО в України до початку війни не було.

А в результаті отримав солідарне рішення Фінляндії та Швеції про вступ країни до НАТО. Притому, що до нападу Путіна на Україну Фінляндія і Швеція не збиралися в НАТО.

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НАТО випадково наблизилося до Росії

А якщо раптом Путін вирішить напасти на фінів чи шведів, поки вони не вступили в НАТО, за наступний місяць, якщо знайде додаткових бойових бурятів, то Британія і США пообіцяла посприяти їх розвіюванню й анігіляції.

Таким чином, НАТО випадково наблизилось до Росії, розширилося на Схід, спільний кордон зріс, як і має ще більше зрости параноя у росіян, котрі у своїх головах воюють із НАТО.

А улюблений Путіним "підлітний час" до його улюбленого Пітера став мінімальним. Знов усіх переграв, великий стратег. Чи то був геніальний план Путіна по підманюванню НАТО до своїх кордонів? Залишається тільки лякати весь світ ядерною війною.

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До речі, росіяни ще досі пропонують Україні "фінляндизацію" на перемовинах?

І так, звісно, що НАТО – це лише привід нападу на Україну для фашиста Путіна. Але також правда в тому, що російську параною ніхто не відміняв. Як і не відміняв їх бажання виглядати сильними й страшними на міжнародній арені.

План Путіна провалився / Фото Getty Images

Але коли ти брязкаєш зброєю, виступаючи проти розширення НАТО, а в результаті НАТО розширюється, то ти точно не виглядаєш сильним і страшним, а скоріш смішним і жалюгідним. А твоє брязкання ядерною зброєю сприймається як визнання власної імпотенції, прийняття факту власної слабкості.

От так Путін всіх переграв і небачено підняв авторитет Росії у світі.

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