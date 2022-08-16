путін знову заговорив про війну в Україні та роль Заходу: головне з виступу агресора

владімір путін потішив росіян новим маразматичним виступом. У ньому він згадав і про війну в Україні, і "загниваючий" Захід, і Китай.

Президент держави-агресорки вкотре відзначився викривленими фактами, брехнею та пропагандою. Його заяву на московській конференції з безпеки поширили російські ЗМІ.

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В усьому винен "колективний Захід": путін про війну в Україні

У кривавій та моторошній війні, а також вбивствах тисяч українців виявляється винна зовсім не росія, яка вдерлася на нашу територію. На думку путіна, вина лежить на "колективному Заході". Мовляв, саме він вибрав для українців долю "гарматного м'яса" та займається реалізацією проєкту "антиросія". Зауважимо, що саме кремль та росіяни найкраще налаштовують світ проти самих себе.

Не обійшлося й без традиційної тези про "8 років". путін заявив, що весь світ закривав очі на "вбивства" мирних мешканців Донбасу. Зараз Захід робить ще один "величезний злочин" – допомагає Україні боротися з російськими окупантами, надаючи зброю.

Для утримання гегемонії їм (Заходу – 24 канал) потрібні конфлікти. Саме тому вони приготували народу України долю гарматного м'яса, реалізували проєкт "антиросія", заплющували очі на поширення неонацистської ідеології, на масові вбивства мешканців Донбасу, накачували київський режим озброєннями,

– заявив путін.

Так звана "спецоперація", а точніше повномасштабна війна, була, за словами путіна, всього лиш реакцією на "злочини" Заходу.

Вражають і слова російського агресора про те, що Захід намагається змусити незалежні держави підкоритися своїй волі. Здається, що старий маразматик просто переплутав слово і мав сказати – росія. Адже саме росія фактично окупувала білорусь і хоче повністю підкорити собі Україну.

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Смішить те, що держава, яку вже кілька країн Європи визнали спонсоркою тероризму, викликалася "гарантувати права" всіх народів, а також будувати демократичний світ, про який в росії взагалі ніхто нічого не чув.

путін відреагував на поїздку Пелосі на Тайвань

Поїздку спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань владімір путін назвав "частиною цілеспрямованої стратегії з дестабілізації в регіоні". Мовляв, США хочуть хаосу у світі й "не поважають" суверенітет Китаю.

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