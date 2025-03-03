Жахливий провал, – колишній міністр Британії сказав, у чому ніколи не зізнається Путін

У Кремлі вже за понад 3 роки, ймовірно, усвідомили, що напад на Україну є помилкою. Російська влада продемонструвала всьому світові, що окупаційна армія є не настільки могутньою, як про це завжди стверджували.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, зазначивши, що Москва завжди стверджуватиме, що напад на Україну є великим досягненням Росії. Це зовсім не так, адже вторгнення показало всі недоліки армії окупанта.

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Ставлення до Росії змінилось

Грант Шаппс зауважив, що напад Росії на Україну дав зрозуміти, що всі помилялись – насправді окупаційна армія не є боєздатною та технологічною.

Транспорт росіян застряг у багнюці, а підхід до стратегії ведення кампанії був жахливим. Вони думали, що потраплять до Києва впродовж годин після 24 лютого 2022 року, але це вже триває понад 3 роки,

– сказав він.

Напад на Україну став жахливим провалом для Росії й для Владіміра Путіна.

"Він ніколи в цьому не зізнається, ніколи не розкаже своїм громадянам, чому в Росії така висока інфляція, чому люди страждають", – підкреслив колишній міністр оборони Британії.

Він додав, що диктатор зганьбив Росією в очах міжнародної спільноти, а себе зробив ізгоєм, з яким людям має бути соромно асоціюватись.

Цікаво, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що в Росії є значні внутрішні проблеми, проте вони не становлять серйозної загрози режиму Путіна. Він наголосив, що без сильного лідера, який би кинув виклик владі, ситуація в країні залишатиметься стабільною.