Тепер Росія не атакує, а обороняється: Путін раптом не зміг назвати цілі війни проти України

Владімір Путін на другий рік війни проти України не зміг назвати цілі вторгнення у нашу країну. Кремлівському диктатору довелося визнати, що війська Росії вимушені перебувати в обороні.

Путін оцінив ситуацію на фронті в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, пише 24 Канал. Останній опублікував у своєму телеграмі відео розмови з бункерним диктатором.

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Путін не захотів говорити на камеру про цілі у війні проти України

Відео складається з кількох коротких склейок, на яких відповіді Путіна обриваються. Це може свідчити про те, що диктатор, ймовірно, не володіє інформацією щодо ситуації на фронті.

Путін раптом не зміг назвати цілі війни проти України: дивіться відео

"Позитивно!", – так президент Росії відповів на запитання про свою оцінку ходу війни проти України. Далі Путін у кращих традиціях "побєдобєсія" заговорив про те, що російські війська "поводяться героїчно".

Путін сказав, що російські сили переходять на деяких ділянках у наступ.

. У Міноборони України підтвердили інформацію , що ворог два дні поспіль активно наступає на Куп'янському напрямку на Харківщині. Там наші війська в обороні й тривають запеклі бої. Водночас положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу.

Однак далі Путіна вже звично "понесло". Він нафантазував, що російські війська буцімто "забирають найвигідніші позиції там, висотки і так далі".

Проте, за даними Міноборони України, тільки в Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута.

Путін збрехав, що нібито спроби українських сил прорвати оборону окупантів не увінчалися успіхом аж "за весь час наступу". Та, як повідомили в українському Міноборони, на Бахмутському напрямку Сили оборони рухаються поступово вперед. На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування.

Також у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомили, що українські війська просунулися на 1 кілометр у глибину російської оборони на Бердянському напрямку.

. У цілому на Сході під час контрнаступу Сили оборони вже звільнили 24 кілометри квадратні. Звільнена площа Півдня складає понад 168 кілометрів квадратних.

Врешті-решт, наприкінці короткого відео Путіна запитали про цілі вторгнення в Україні. Бункерний диктатор, який донедавна ляпав про "денацифікацію" і "демілітаризацію", раптом уникнув відповіді. Він чомусь сказав, що готовий на цю тему розмовляти, якщо камера буде вимкнена.