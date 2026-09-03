Путін зробив заяву про мобілізацію та нові "успіхи" Росії на фронті

Путін назвав інформацію про можливу мобілізацію в Росії спробою вплинути на вибори до Держдуми. За його словами, немає сценарію, який потребував би цього.

Нові брехливі заяви кремлівського диктатора цитують росЗМІ.

Що заявив Путін

"Немає такого сценарію, який би потребував мобілізації. Це інформаційна атака з боку супротивника напередодні виборів до Державної думи зі спробою вплинути на результат... Це просто задумана інформаційна операція", – намагався запевнити усіх Путін.

Росіяни, за словами глави Кремля, нібито добровільно підписують контракти на "сво", на відміну від України, де "людей силоміць затягують на фронт".

В Україні людей як безпритульних собак виловлюють та силою відправляють на фронт. Там є дуже високий рівень дезертирства,

– заявив Путін.

Він додав, що Росія нібито "не має жодних проблем з кількістю людей", а в Україні "мінус зростає" щомісяця.

"Російські війська йдуть уперед кожен день на всіх ділянках спецоперації, темпи руху наростають", – знову брехливо заявив російський диктатор про надумані успіхи Росії.

Нагадаємо, що Путін уже не вперше заперечує плани на мобілізацію. Днями ці твердження він назвав "маячнею собачою".

Тим часом українська розвідка дізналася, що Росія опрацьовує плани щодо проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026 – 2027, розраховуючи набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного.