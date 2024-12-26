Путін заявив, що Росія прагне завершення "конфлікту в Україні" і пригрозив "Орешником"

Російський диктатор Владімір Путін вкотре вразив своїми суперечливими заявами у четвер, 26 грудня, на пресконференції за підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради.

Значну частину свого виступу перед пропагандистами він присвятив війні в Україні та погрозам нових ударів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що заявив Путін пропагандистам

Російський диктатор цинічно запевнив, що Росія прагне закінчення "конфлікту" на території України. Водночас він пригрозив, зазначивши, що Москва нібито завжди дзеркально відповідає на удари по її території, натякаючи на нещодавні атаки безпілотників.

За необхідності Росія може застосувати "Орешник" знову, але вона не поспішає. Ракетних систем "Орешник" поки що небагато, але вони є,

– заявив Путін.

За його словами, російські загарбники продовжать "досягати усіх цілей спецоперації" впродовж 2025 року, оскільки, на думку диктатора, це завдання "номер один" для Росії. Крім вищезгаданого, він сказав, мовляв, щодня у будь-яку годину отримує інформацію про ситуацію на фронті.

"Росія добиватиметься успіхів на лінії бойового зіткнення", – додав диктатор.

Раніше він запевнив, що міжконтинентальна балістична ракета "Орешник" є новою зброєю. Ба більше, російський диктатор стверджував, що також брав участь у створенні озброєння. За його словами, Росія мала різні "напрацювання", а вчені та конструктори працювали над тим, як це покращити.