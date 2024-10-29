Росія погрожує пусками крилатих і балістичних ракет: що заявив Путін

Очільник Кремля Владімір Путін повідомив про так зване тренування стратегічних сил для відпрацювання дій посадових осіб щодо управління застосування ядерної зброї практичними пусками балістичних та крилатих ракет.

Про це російський диктатор заявив під час свого звернення 29 жовтня в ефірі прокремлівських каналів, інформує 24 Канал.

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Тренування стратегічних сил

Сьогодні ми проводимо чергове тренування стратегічних сил. Відпрацюємо дії посадових осіб щодо управління застосування ядерної зброї практичними пусками балістичних та крилатих ракет. Відразу зазначу, що Росія підтверджує свою принципову позицію про те, що використання ядерної зброї є надзвичайним винятковим заходом забезпечення безпеки держави,

– заявив Путін.

Російський диктатор також додав, що ядерна тріада нібито продовжує залишатися надійним гарантом суверенітету та безпеки Росії.

"Дозволяє вирішити завдання стратегічного стримування, а також підтримувати ядерний паритет та баланс у світі як об'єктивний фактор глобальної стабільності. Враховуючи зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз і ризиків важливо мати сучасний і постійно готовий до бойового застосування стратегічну силу", – додав російський лідер.

Він заявив, що його країна й надалі удосконалюватиме всі компоненти ядерної зброї. "Ресурс для цього є. Підкреслю, що ми не збираємося втягуватись у нову гонку озброєнь, проте підтримуватимемо ядерні сили на рівні необхідної достатності... Будуть пуски балістичних та крилатих ракет у рамках тренування щодо застосування ядерної зброї", – сказав він.

Додамо, що в міноборони Росії повідомили, що у ході тренування з силами стратегічного стримування відбулися практичні пуски балістичних та крилатих ракет. Глава оборонного відомства країни-агресорки Бєлоусов доповів Путіну, що "під час тренування відпрацювали задачі завдання масованого ядерного удару у відповідь на удар противника".

Начальник Генштабу Герасимов доповів Путіну, що до тренування стратегічних сил залучалися ракетний підводний човен, комплекс "Ярс", два стратегічні ракетоносці.