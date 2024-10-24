Усі налаштовані, щоб конфлікт закінчився якнайшвидше, – Путін про війну в Україні

Владімір Путін заявив, що усі країни БРІКС націлені на те, щоб війна в Україні закінчилася мирним шляхом і якнайшвидше. Водночас він цинічно додав, Росія готова розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей, але "виходячи з реалій на землі".

Про це Владімір Путін заявив 24 жовтня під час пресконференції за підсумками саміту БРІКС. Він також додав, що країни шукають різні шляхи для "розв'язання конфлікту", передає 24 Канал.

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Путін заявив, що країни шукають шляхи припинення війни

Під час свого виступу російський диктатор неодноразово згадував Україну. Так, відповідаючи на чергове запитання, Путін заявив, що усі країни БРІКС хочуть, щоб "конфлікт" закінчився якнайшвидше.

Усі налаштовані на те, щоб конфлікт закінчився якнайшвидше і бажано – мирними засобами,

– заявив Путін.

Російський президент згадав, що під час загальних дебатів на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, які проходили наприкінці вересня, представники Бразилії та Китаю запропонували "мирну ініціативу" щодо закінчення війни в Україні. Путін щодо цього заявив, що "усі підтримують цю ідею".

Водночас він додав, що Росія вдячна за "інтерес до цього конфлікту та пошук шляхів до його завершення".

Говорячи про мирні переговори, Путін видав іншу цинічну заяву. Він наголосив, що "краще сісти за стіл перемовин". Втім, за словами Путіна, Росія "готова розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей" щодо України, але "виходячи з реалій на землі".