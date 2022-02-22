Путін зруйнував більше 30 років дипломатії, – Блінкен

22 лютого 2022 , 23:52
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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін руйнує дипломатичні зусилля, які напрацьовували десятиліттями. Москва порушує всі міжнародні документи.

Таку заяву Блінкен зробив на брифінгу після зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, повідомляє 24 канал.

До речі Зустрічі з Лавровим не буде через те, що Росія вторгається в Україну, – Блінкен

Усі міжнародні угоди зірвані

Держсекретар відзначив, що за останню добу Путін порушив:

  • Гельсінський заключний акт про визнання непорушності кордонів. 
  • Договір про звичайні збройні сили в Європі. Він обмежує кількість розміщеної зброї.
  • Віденські документи, відповідно до яких військові навчання мають бути прозорими.
  • Будапештський меморандум, за яким Росія мала гарантувати Україні безпеку.

Блінкен зауважив, що раніше безпека в Європі була завдяки дипломатії. Порушення угод створює загрози для всіх країн, які покладаються на верховенство права.

Він (Путін – 24 канал) зруйнував більше 30 років дипломатії,
– наголосив політик.

Брифінг Кулеби та Блінкена щодо дій Росії та подій на Донбасі:

Блінкен передумав зустрічатись з Лавровим

Держсекретар США планував зустрітись з главою МЗС Сергієм Лавровим. Однак зустріч не відбудеться, бо Кремль не дотримався умови США.

За словами Блінкена, США бачать початок вторгнення Росії в Україну. Відтак, порадившись з партнерами, Блінкен дійшов висновку, що зустріч не має сенсу.

Політик підсумував, що Росії не дозволять прикриватись "дипломатією", проводячи ескалацію.

Автор: Ольга Музика