"Бояться, шугаються, очікують на наступ ЗСУ": Путін заспокоює гауляйтерів, але сенсу мало

Ворог розуміє, що контрнаступ ЗСУ неминучий, тому намагається вдіяти хоч щось. Російський диктатор Владімір Путін збирав у Москві так званих гауляйтерів, очільників підконтрольних окупованих територій України, 6 квітня.

Це запрошення відбулося публічно, аби показати, що вони контролюють ситуацію на ТОТ. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович.

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Навіть російські телеграм-канали майже одночасно виклали відео зустрічей, а згодом опублікували документи про "евакуацію" з тимчасово окупованого Бердянська.

Певно, Путін розуміє, що на тимчасово окупованих територіях дуже поганий психологічний стан, росіяни там бояться, шугаються і кожного дня очікують на наступ ЗСУ,

– додав мовець.

Натомість Путін, аби їх заспокоїти, намагається створити ситуацію, мовляв, все під контролем, іде робочий процес.

Про що говорив Путін

Ба більше, розмови Путіна із тим же з Денисом Пушиліним, колаборантом та ватажком так званої "Донецької народної республіки", велися навколо планів щодо відсування російської техніки подалі від лінії фронту, аби українські засоби не змогли вражати її.

Рейтерович зауважив, що уже не було і слова про плани щодо повного захоплення Донецької та Луганської областей.

Моральний аспект цієї зустрічі свідчить, що ситуація насправді не така весела. Путін раніше гидував зустрічатися з цими людьми, він цих людей не поважає, зараз терпить, бо немає нікого іншого,

– зауважив експерт.

Рейтерович прокоментував зустріч Путіна з колаборантами: дивитись відео

Росіяни не повірять в байки Путіна

Раніше Путін планував використати цих колаборантів і викинути, але тепер викинути не вдасться, бо їм на заміну навіть немає кого поставити. Через це він змушений зустрічатися з ними і передусім росіянам показувати, що в них все окей, робота триває.

Однак ще в Радянському Союзі, коли з кожного чайника починали звучати слова, що все добре, ситуація контрольована, населення робило одразу простий висновок, що там "слово на букву Б", підкреслив політолог. Він вважає, що в теперішньому контексті це спрацює так само.

Про що говорив Путін на зустрічі з гауляйтерами