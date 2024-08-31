Кадиров лише вдає, що відданий Путіну: за якої умови він його зрадить

Наприкінці серпня Владімір Путін відвідав Чечню, де зустрівся з її очільником Рамзаном Кадировим. Обидва не скупилися на компліменти один одному та запевняли у відданості.

Насправді стосунки між ними навряд чи можна назвати дружніми. Таку думку 24 Каналу висловила російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, зауваживши, що поїздка в Чечню могла бути пов'язана з ситуацією на Курщині.

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Що потрібно Путіну від Кадирова

Операція на Курщині показала, що Путін залучає строковиків до бойових дій. Їх відправляють практично одразу після складання присяги та змушують підписувати контракти.

Всі у Росії це добре розуміють, але інформаційний простір настільки монополізований, що ніхто не наважується про це говорити. Але це не означає, що так буде завжди. Поки претензії та невдоволення людей тільки накопичуються,

– зауважила Ольга Курносова.

Окрім суспільства, про проблеми починають говорити російські еліти. Ба більше, фсб, агентура мала знати про початок операції ЗСУ на Курщині. Але чомусь Путін ніяких рішень не ухвалив. Можливо, причина в тому, що фсб взагалі нічого не сказали очільнику Кремля.

Ймовірно, саме тому Путін поїхав у Чечню, щоб домовитися з Кадировим про захист.

Кадиров лише вдає, що відданий Путіну, тому що отримує величезні кошти з Москви. Як тільки це закінчиться, то його відданість одразу зникне,

– підкреслила Ольга Курносова.

Варто згадати, що мобілізованих у Чечні менше, ніж будь-де. Тому Кадиров не робить для Москви нічого такого, щоб йому було незручно чи вимагало жертв. Всі його розповіді про відданість – це лише казки.

"Чому Путін йому вірить? Бо напевно вже більше нема кому", – сказала російська опозиціонерка.