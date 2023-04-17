Путін зустрівся з міністром оборони Китаю: обидва цинічно говорили про "співпрацю"

До москви з візитом прибув міністр оборони Китаю Лі Шінфу. У Кремлі він зустрівся з диктатором Владіміром Путіним і його посіпакою Сєргєєм Шойгу.

Фото, відео та заяви з зустрічі публікують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. І Путін, і Лі Шінфу говорили про співпрацю росії та Китаю і її "важливість для світу".

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Про що говорили диктатор і китайський міністр

Міністр оборони Китаю заявив, співпраця Москви й Пекіна "розвивається дуже добре та робить внесок у забезпечення регіональної безпеки". Путін також не скупився на гучні слова про співпрацю з Китаєм.

Росія та Китай регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств, проводять спільні навчання. Військова співпраця Росії та Китаю – один із найважливіших напрямів, який зміцнює стратегічні відносини двох країн,

– заявив диктатор.

Лі Шанфу очолює Міноборони Китаю з 12 березня 2023 року і поїздка до Москви є першим його закордонним візитом. За його словами, він не випадково обрав для першого візиту країну-терористку, бо "хотів наголосити на особливому характері та стратегічному значенні двосторонніх відносин". А ще міністр цинічно додав, що співпрацю буде продовжено "на користь процвітання всього світу".

Лі Шінфу з 2018 року перебуває під санкціями США за військову співпрацю з Росією. Мова йде про закупівлю бойових літаків і обладнання, зокрема, винищувачів Су-35 та комплексів С-400, у головного російського експортера озброєнь компанії Рособоронекспорт.