Забув випити таблетки: Путін заплутався у цифрах і наговорив дурниць президенту Гвінеї-Бісау

Президент Росії зустрівся з главою Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало. І ми б навіть уваги не звернули на цей візит, якби не черговий ляп диктатора з Кремля.

Він або вкотре забув випити ліки, або у Путіна традиційний збій системи. Адже очільник Росії непогано так промахнувся з цифрами, які так пафосно озвучував під час зустрічі, передає 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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У Путіна своє літочислення

Президент Росії під час вступної частини вирішив похизуватися тривалістю дипломатичних відносин з Гвінеєю-Бісау. Мовляв, у 2023 році відзначатиметься 55-річний ювілей співпраці обох держав.

А тепер є одне "але". Гвінея-Бісау проголосила свою незалежність від Португалії 24 вересня 1973 року. Себто, у 2023 році можна буде відзначати хіба 50-річчя цього моменту. А от визнали її незалежною взагалі 10 вересня 1974 року. Тож Путін або країни переплутав, або рахівниця у його голові почала впевнено сипатися.

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Де розташована Гвінея-Бісау Це республіка, розташована на заході Африки. Вона межує на півночі з Сенегалом, а на сході та південному сході – Гвінеєю. Натомість на південному заході державу омиває Атлантичний океан.

Джерело: Вікіпедія.

Здоров'я Путіна підкачало

Під час зустрічі з президентом Гвінеї-Басау можна зауважити, що Путін усе більше нагадує мем про Гарольда, котрий приховує біль. Диктатор з Кремля намагається вдавано посміхатися, але кашель, який супроводжує ледь не кожне його слово, демонструє, що з ним далеко не все гаразд.

Та й журналісти заявили, що стан здоров'я Путіна значно погіршився. Його не лише турбують напади кашлю, а й постійна нудота та відсутність апетиту. Усе це, кажуть джерела, пов'язане з прийомом ліків і специфічною дієтою, яку йому склали на тлі лікування від онкології.

Відомо, що упродовж останніх місяців диктатор на 8 кілограмів схуд. Як зазначають журналісти, оточення президента переймається. Адже його зовнішній стан і постійний кашель сприйматимуться як ознака того, що стан здоров'я диктатора значно погіршився.

Нагадаємо, що про проблеми зі здоров'ям у Путіна говорять упродовж тривалого проміжку часу. Побутують також думки, що диктатор узагалі помер, а замість нього на всіх публічних заходах з'являються двійники.

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