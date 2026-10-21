Росія готова допомогти США у врегулюванні конфлікту з Іраном, – сказав Путін Віткоффу

Володимир Путін 21 жовтня зустрівся зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом. Диктатор запропонував провести переговори з Дональдом Трампом у Китаї та висловив готовність допомогти Вашингтону щодо Ірану.

Як передають російські медіа, переговори відбулися в Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі, а до розмови через відеозв'язок також долучився радник президента США Джаред Кушнер. Під час діалогу глава Кремля прагнув продемонструвати зацікавленість у відновленні повноцінного співробітництва з Вашингтоном.

Економічні пропозиції та заяви про ціни на пальне

Очільник Кремля окремо зупинився на домовленостях щодо постачання енергоресурсів. Путін заявив, що після ухвалення спільного зі США рішення щодо дизельного пального ціни на світових ринках нібито знизилися на 5 – 6%.

Водночас російський диктатор висловив прагнення розширити торгівлю з американською стороною в інших галузях. Зокрема, він оголосив про готовність постачати добрива у великих обсягах на американський ринок.

Тристоронній саміт та дипломатичні ініціативи

Крім економічних обіцянок, російська сторона запропонувала організувати зустріч із лідером США під час саміту АТЕС. Переговори планують провести 18 – 19 листопада в Шеньчжені у тристоронньому форматі за участю голови КНР.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф під час діалогу подякував російській стороні за звільнення американця Габбарда. Учасники зустрічі також торкнулися підсумків попередніх консультацій в Осло, присвячених крокам для завершення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дональд Трамп погодився на тристоронню зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном у Китаї. Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше між Вашингтоном і Москвою було узгоджено дизельну угоду, яка передбачала термінове постачання пального на світовий ринок.