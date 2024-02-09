Гітлеру не залишили вибору: Путін "знайшов" нового винуватця Другої світової війни

9 лютого вийшло інтерв'ю Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону. У ньому російський диктактор заявив, що Польща нібито сама винна у нападі на неї фашистської Німеччини.

Поки на батьківщині російського диктатора просять притягнути його до відповідальності за виправдання нацизму, у Варшаві кажуть, що звикли до параної очільника Кремля.

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"Була незговірлива"

Отже, Путін вкотре видав цинічну заяву. Він наголосив, що, мовляв, у 1939 році поляки не "залишили" Гітлеру жодного іншого вибору, як на них напасти.

За словами росіянина, "поляки загралися і змусили Гітлера розпочати Другу світову війну".

Також Путін наголосив, що війна почалася з Польщі тому, що вона "була незговірливою". Мовляв, Гітлер мирно просив поляків віддати їм Данцизький коридор, який Німеччина втратила після програшу у Першій світовій війні. Однак поляки відмовилися цього робити.

Але ж ми усі чудово розуміємо, що такими заявами Путін намагається виправдати свій напад на Україну, яка теж "начебто виявилася непіддатливою" і "змусила" напасти на себе.

Дивують не слова Путіна, а зовсім інше

У Варшаві виявилися зовсім не шокованими словами російського диктатора, оскільки вже звикли чути від нього хворобливі заяви.

До того ж Путін не вперше звинувачує Польщу у початку Другої світової війни. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський додав, що його країна вже звикла до "параноїідальних" виправдань Путіна свого нападу на Україну.

Однак поляків шокує той факт, що цього разу путініську маячню дозволяє транслювати американський журналіст.

На Путіна "накатали" заяву до слідчого комітету

Опозиційний політик Сергій Антонов з об'єднання "Комітет-2024" звернувся Слідчого комітету із вимогою притягнути Володимира Путіна до відповідальності за статтею про "реабілітацію нацизму" після його висловлювань про Другу світову війну в інтерв'ю Карлсону.

На думку автора заяви, у словах Путіна міститься "заперечення фактів, встановлених вироком Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання головних військових злочинців європейських країн осі, схвалення злочинів, встановлених зазначеним вироком".

Відомо, що Слідчий комітет зареєстрував заяву Антонова.

Інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону: що відомо